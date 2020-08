Morra (M5S): "Nord Italia gravemente malato di mafia"

La situazione nel Nord Italia per quanto riguarda la criminalità mafiosa "è molto più grave di quanto non si possa pensare. Anche perché l'allarme sociale non è ancora adeguato rispetto allo stato della malattia". A sottolinearlo è Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare Antimafia, a Bruxelles a margine di un convegno organizzato dal Movimento Cinque Stelle.