'Multa per sosta pericolosa', occhio alla truffa

Multe da 175 euro per 'sosta pericolosa'. Con un bollettino preimpostato per il pagamento e un numero di conto corrente su cui versare l'importo. E' la truffa che la polizia locale di Segrate segnala dalla propria pagina Facebook. "Sono state trovate, su alcuni veicoli, delle multe come nella foto allegata. Non si tratta di multe elevate da nostro personale ma sono delle multe false", scrive la polizia. "Vi preghiamo di segnalare o riconsegnare al nostro Comando eventuali multe uguali a quella della foto", prosegue il messaggio.