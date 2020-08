Virus, condizioni invariate per coppia cinese

(Foto Fotogramma/Ipa)

I due cittadini cinesi provenienti dalla provincia di Wuhan, "positivi al test del nuovo coronavirus, continuano a essere ricoverati nella terapia intensiva dell'Istituto Spallanzani di Roma. Le loro condizioni cliniche restano invariate, con parametri emodinamici stabili. La prognosi rimane riservata". Lo comunicano i medici dello Spallanzani di Roma nel bollettino odierno.

Sono nove i pazienti tutt'ora ricoverati all'Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma: "Due sono i casi confermati (la coppia cinese attualmente in terapia intensiva; 4 sono pazienti sottoposti a test per la ricerca del nuovo coronavirus in attesa di risultato; 3 sono pazienti che, risultati negativi al test per nuovo coronavirus, rimangono comunque ricoverati per altri motivi clinici". "Le 20 persone asintomatiche - conclude il bollettino - tuttora in quarantena sono tutte in buone condizioni generali e la loro salute non desta preoccupazioni".

Allo Spallanzani sono stati valutati, ad oggi, 41 pazienti sottoposti a test per la ricerca del nuovo coronavirus. Di questi, 32 risultati negativi al test sono stati dimessi.

Nel frattempo c'è un caso sospetto di coronavirus per un italiano rientrato da Wuhan. Nell'ambito delle misure di controllo definite per i 56 italiani rimpatriati dalla zona di Wuhan in Cina, ed attualmente in isolamento nella "città militare" della Cecchignola a Roma, le analisi condotte sui tamponi hanno evidenziato questa mattina un sospetto di coronavirus 2019-nCoV. Lo riferisce il ministero della Salute. Conseguentemente, "sono stati decisi ulteriori accertamenti, che verranno eseguiti sul soggetto che verrà trasferito e posto in isolamento all'Istituto Spallanzani di Roma".