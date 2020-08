Lasciano figlio 'finto' al tavolo, via dal ristorante senza pagare

(Foto dalla pagina Fb del ristorante In Gattaia)

Cos'è il genio (truffaldino)? Lasciare il figlio (finto...) al tavolo del ristorante e andarsene senza pagare il conto. Vittima della trovata, il ristorante In Gattaia di Livorno. Il locale, sulla propria pagina Facebook, racconta la surreale serata. "Alle 22 abbondanti, decidiamo nonostante l'ora di far mangiare 3 persone (2 adulti ed un adolescente) che molto gentilmente ci ringraziano e si siedono. Mangiano, e pure parecchio, bevono, ridono, scherzano.... alle 24 passate una delle bimbe gli comunica l'importo dovuto per un totale di €81,50 e amari pure carinamente offerti dalla casa e... iniziano i problemi... il Pos guarda caso non va, contanti non ne hanno..... insomma si allontanano per ritirare, LASCIANDO IL MINORE Lì, senza mai più tornare e poco dopo scopriremo, rubando pure il telefono di una delle ragazze", si legge nel post.

"Appena arrivata la polizia abbiamo con nostra gioia saputo che il minore rimasto, era un ben noto cliente' e tutto for che figlio loro... era stato conosciuto e adescato qualche ora prima, "comprato" con 10 euro per far finta che fosse appunto il figlio, e lui, per un farsi mancare nulla, ha accettato", prosegue il post. "Ti pare!? Quale persona sana di mente potrebbe rifiutare un'invito del genere!!!! E fu così... che giunsero da noi,ed il resto della storia lo conoscete già...", si legge ancora. "Non si finisce mai di imparare".