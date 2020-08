"Non ci speravo più. Non ci posso ancora credere, sono troppo felice. Marco ha riconquistato il rispetto e la giustizia ha capito che non si può morire a vent’anni". Queste le prime parole di Marina Conte, la madre di Marco Vannini dopo la lettura della sentenza in Cassazione che ha disposto un nuovo processo d’Appello per Antonio Ciontoli e la sua famiglia.