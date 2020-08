Rifiuti, Regione Lazio: "Aprire discarica Roccasecca"

''Con una lettera indirizzata alla MAD, la società proprietaria delle discariche di Roccasecca e di Civitavecchia, e a tutti gli operatori del Lazio, la Regione ha sollecitato la riapertura della discarica di Roccasecca per lunedì 10 febbraio''. Lo comunica in una nota la Regione Lazio.

''Il sollecito è stato inviato a seguito della comunicazione del Ministero dell'Ambiente in cui si specifica che nei prossimi giorni verranno pubblicate le linee guida sulla caratterizzazione dei rifiuti indifferenziati che escono dagli impianti di trattamento, motivo per cui la discarica aveva chiuso. Inoltre, Arpa Lazio si è attivata, emettendo una circolare sulla caratterizzazione dei rifiuti in uscita dagli impianti di trattamento''.

''Sulla scorta di queste due comunicazioni, la Regione Lazio ha scritto alla MAD per la riapertura degli impianti di smaltimento dei rifiuti che gli vengono conferiti. La Regione ha anche invitato tutti gli operatori degli impianti di trattamento del Lazio a confermare la classificazione dei rifiuti secondo la circolare che è stata prodotta ieri sera dall'Arpa Lazio, in attesa della pubblicazione delle linee guida del Ministero dell'Ambiente che verranno pubblicate nei prossimi giorni. L'obiettivo è che la discarica riapra lunedì mattina''.