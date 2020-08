Virus, cena delle Sardine nei ristoranti cinesi di Milano

Nella foto il manifesto dell'iniziativa

Tutti a mangiare involtini primavera. A organizzare il raduno in segno di amicizia con la comunità cinese sono le Sardine milanesi che su Facebook organizzano per oggi una "serata di solidarietà" dopo "l'ingiustificata psicosi collettiva" che "ha spinto a non frequentare più i loro ristoranti".

"Noi sardine - spiegano nel post - vogliamo essere solidali con loro". Il ritrovo è alle 19.30 nella Chinatown meneghina: via Paolo Sarpi angolo via Bramante. "E poi - incitano gli organizzatori - riempiamo i ristoranti della zona. Sardine vi aspettiamo!"