Virus, virologo Pregliasco: "Ancora 15 giorni per picco epidemia"

Le azioni a livello internazionale "hanno limitato" i casi di importazione fuori dalla Cina, ma "preoccupa come ormai ogni provincia del Paese asiatico abbia registrato contagi. Questo indica un'alta diffusione del Coronavirus. Siamo al culmine della battaglia per il contenimento della malattia, credo che però manchino ancora 15 giorni per capire se siamo di fronte al picco". Lo ha affermato all'Adnkronos Salute il virologo dell'Università di Milano, Fabrizio Pregliasco, facendo il punto sull'andamento dell'epidemia da nuovo Coronavirus.