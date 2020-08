Milano, auto contro tram /Foto

(Fotogramma)

Incidente stradale, questa mattina, in via Torino, a Milano. Un'automobile ha urtato un tram della linea 3 all'altezza di piazza San Giorgio. Nello scontro sarebbe rimasta leggermente ferita una donna e suo figlio che viaggiavano a bordo dell'auto. Non ci sarebbero invece feriti tra i viaggiatori del mezzo Atm. Dopo essere state deviate, le linee 2, 3 e 14 stanno riprendendo in questi minuti il loro percorso normale.