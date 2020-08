Non pagano conto ma tornano per il cellulare: denunciati

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Hanno mangiato in un ristorante di piazza Paoli, nel centro di Roma, e poi se ne sono andati senza pagare il conto. I due, un romano e un tunisino di 47 anni, hanno però dimenticato il cellulare nel locale e sono tornati indietro per riprenderlo. Nel frattempo il ristorante aveva chiuso e così hanno danneggiato una portafinestra per provare a entrare. A quel punto sul posto sono arrivate due pattuglie dei carabinieri, una della stazione Quirinale e una della stazione Prati, e li hanno denunciati per insolvenza fraudolenta, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.