Sasso da cavalcavia su auto Fresi e Benvenuti

"Stiamo benissimo io e Alessandro Benevenuti". Lo dice in un video pubblicato su Instagram l'attore Stefano Fresi, ringraziando i fan per l'interessamento e raccontando cosa è successo a lui e al collega Benevenuti mentre viaggiavano sull'A25 all'altezza di Avezzano: "Ci hanno tirato questo sasso da un cavalcavia mentre eravamo in autostrada. Io non volevo che questa notizia si sapesse perché secondo me questi criminali da strapazzo sono pure contenti di sapere che hanno colpito il bersaglio - osserva Fresi - e se ne parla di più". "Ma siccome qualcuno in autogrill ha diramato la notizia e da lì è volata su tutti i giornali, molti si sono preoccupati. Per questo volevo assicurarvi che stiamo benissimo sia io, sia Alessandro, che ci sono solo danni alla macchina, ma chi se ne frega, e ci sono andati un po' di vetri negli occhi, soprattutto ad Alessandro perché il sasso ha colpito dalla parte sua".

"L'unica cosa che mi sento di dire - aggiunge Fresi - è che questi pazzi ci sono in giro, quindi se fate l'autostrada di notte, buttate sempre un occhio sui cavalcavia e se vedete movimenti strani, rallentate e chiamate subito la polizia. Se siete già in velocità, allora cercate di cambiare corsia. Poteva essere una tragedia - conclude l'attore - ma siamo stati molto molto fortunati".