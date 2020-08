Virus, test negativi per i due bimbi della Cecchignola

(Fotogramma)

“Anche il secondo test al coronavirus effettuato presso l’INMI Spallanzani sui due bambini provenienti dalla Cecchignola è risultato negativo al 2019-nCoV". Lo ha comunicato la Direzione sanitaria dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.

In serata, i due bimbi - per motivi non legati al coronavirus - sono stati trasferiti a scopo precauzionale all'ospedale Bambino Gesù.



Per quanto riguarda il "cittadino italiano, trasferito giorni fa dalla struttura dedicata della Città Militare della Cecchignola e con infezione confermata da nuovo coronavirus, è in buone condizioni generali e senza febbre. Il paziente continua la terapia antivirale" è emerso dal bollettino quotidiano diffuso dallo Spallanzani.



Inoltre, la coppia di cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan positivi al test, ha informato il bollettino, "è tuttora ricoverata in terapia intensiva. Le loro condizioni cliniche sono stazionarie, con parametri emodinamici stabili. Continua il trattamento antivirale. La prognosi è tuttora riservata".