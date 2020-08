Bari, bomba contro auto carabiniere

Foto carabinieri

Nella notte, a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari, l'automobile di proprietà di un carabiniere graduato in servizio al Nucleo Radiomobile della Compagnia di Andria, è stata completamente distrutta dall'esplosione di una bomba costruita in modo artigianale.

La vettura era parcheggiata nei pressi dell'abitazione del militare. Con tutta probabilità l'esplosivo utilizzato era costituito da tritolo. La bomba era stata collocata sotto la carrozzeria. Non ci sono stati, fortunatamente, feriti.