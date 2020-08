Forte vento scoperchia un tetto, muore una donna

Foto Ipa/Fotogramma

Si è scoperchiato il tetto di un capannone a causa del vento forte e ha perso la vita. E' successo stamane a una donna di 77 anni nel comune di Traona, in provincia di Sondrio. Sono stati i detriti trasportati dal vento a causare il decesso. Lo stesso elicottero decollato per i soccorsi non è potuto atterrare a causa delle raffiche.