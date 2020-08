Due donne morte carbonizzate in casa

(Fotogramma)

Due anziane donne, di 90 anni sono morte carbonizzate è un’altra e ferita all’alba di oggi in un appartamento a Nizza di Sicilia, nel palermitano. Intorno alle 5.30 di questa mattina in una casa in via Marina è divampato per cause in corso di accertamento un incendio. Sono decedute le due donne ultra 90enni che abitavano nella casa mentre una terza di 83 anni è riuscita a mettersi in salvo. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia Messina Sud, sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme .