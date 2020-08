Ascensore metro rotto, porta in braccio figlia disabile su scala mobile

Un guasto non segnalato all'ascensore e un papà che prende le scale mobili portando in braccio la figlia con disabilità mentre la carrozzina è rimasta alla base delle scale mobili di fronte alle porte chiuse dell'ascensore. E' quanto denuncia il capogruppo dei Moderati in Consiglio comunale a Torino, Silvio Magliano, spiegando in una nota che il fatto e' accaduto nella stazione Vinzaglio della metropolitana.

"A segnalare il guasto, nessun cartello, nessuna indicazione, nessuna comunicazione. Niente di niente. Evidentemente è questa l'attenzione che questa città dimostra di avere per le persone con disabilità", sottolinea Magliano che si chiede: "Da quanto tempo l'ascensore è guasto? Corrisponde al vero quanto mi è stato riferito, cioè che questa situazione va avanti da prima di Natale? In che tempi pensiamo di ripristinare il normale funzionamento dell'ascensore? Perché il guasto non è stato segnalato all'utenza? Quando pensiamo di rimediare?".

"Non sappiamo che un guasto di questo tipo non prontamente segnalato è un disagio peggiore di una barriera architettonica nota?", prosegue il consigliere comunale che annuncia: "Per la seduta di lunedì del Consiglio comunale presenterò richiesta di comunicazioni urgenti sul tema".