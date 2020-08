Banca Etruria, condannati in appello Fornasari e Bronchi

(Fotogramma)

La Corte d'appello di Firenze ha condannato a un anno e un mese Giuseppe Fornasari, ex presidente di Banca Etruria, e Luca Bronchi, ex direttore generale dell'istituto di credito aretino, per ostacolo alla vigilanza di Bankitalia. I giudici hanno sospeso la pena ad entrambi gli imputati, infliggendo nei loro confronti anche un risarcimento danni da 327mila euro totali da rifondare alla Banca d'Italia.

E' stato assolto, invece, il terzo imputato, l'ex responsabile del Risk Management di Banca Etruria, David Canestri. Il procuratore generale Domenico Manzione aveva chiesto 2 anni e 4 mesi per Fornasari e un anno e 8 mesi per Bronchi, sollecitando invece il proscioglimento di Canestri.

In primo grado il processo con il rito abbreviato si era concluso nel novembre del 2016 con la sentenza di assoluzione per tutti e tre gli imputati, emessa dal gup del tribunale di Arezzo, Annamaria Loprete.