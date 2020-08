Bevi e guidi? Arriva l’apparecchio che ti blocca il motore - Rotocalco n. 7 del 12 febbraio 2020

In Europa un quarto degli incidenti è causato da guida in stato di ebbrezza. Per contrastare questo fenomeno arriva in aiuto della sicurezza stradale la tecnologia alcohol interlock, capace di inibire il funzionamento dell’auto se il guidatore ha bevuto troppo. Già in uso in diversi Paesi europei l’etilometro blocca motore po-trebbe arrivare anche in Italia come obbligo per i recidivi