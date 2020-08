'Cavalli a Roma', al via nuovo format con regia Veronafiere

Sportivi, professionisti, appassionati, principianti e famiglie: una manifestazione che riunisce tutti quella di 'Cavalli a Roma', inaugurata oggi con il nuovo format realizzato per la prima volta da Veronafiere. Quattro giornate, fino a domenica 16 febbraio, con un calendario di eventi in grado di riunire tutti i diversi ambiti legati al mondo del cavallo, con iniziative pensate per un pubblico di appassionati, sportivi, allevatori, equituristi e addetti ai lavori. E al primo posto, sempre l’attenzione al benessere animale.

Tra sport e competizione il padiglione 3 della Nuova Fiera di Roma nella zona di Ponte Galeria ospita salto ad ostacoli con un montepremi da 50mila euro valevole per la qualificazione alle fasi finali di Verona del 122×122 Gran Premio Fieracavalli. Il programma tecnico è ricco di attrattive: una staffetta in maschera, la 6 barriere riservata ai cavalieri con il 2° grado che è tra quelle qualificanti per la stessa categoria inserita nell’88° Csio Roma – Piazza di Siena ed un Gran Premio categoria a due manche 145/150 che assegnerà al vincitore ben 18mila euro del complessivo montepremi di 50mila.

Il Padiglione 6 sarà teatro delle competizioni western di Barrel Racing, Pole Bending e Gimkana Western promosse dalla Federazione Italiana Turismo Equestre Trec-Ante. Gli appassionati di monta americana potranno assistere alle gare di Monta da lavoro gimkana e Gimkana Western, oltre che alle competizioni di Barrel Racing e Pole Bending nell’ambito della prima Coppa Cavalli a Roma.

In questi quattro giorni non mancherà l'intrattenimeto per famiglie e bambini con progetti educativi, laboratori didattici, spettacoli e attività ludiche a stretto contatto con gli animali. Per avvicinare i più piccoli al mondo equestre ci sarà l’asineria con 'Asini di Reggio Emilia' che organizza numerose attività in compagnia dell’asino al Padiglione 8. Ci sarà 'CoccolAsino consiste in un percorso tattile per imparare a relazionarsi con l’asino attraverso una serie di esercizi corporei, con tanto di attestato di partecipazione finale.

Si può ottenere anche il diploma di Piccolo Asinaro dopo una mini-lezione etologica e prove pratiche di misurazione del corpo, temperatura e battito cardiaco dell’asino. Infine, con Asinobus un’allegra carovana di bambini passeggerà dentro e fuori i recinti della fiera in groppa a docili asinelli. Mentre al Padiglione 4 ci sarà 'Pony city', progetto in collaborazione con Fise Lazio, ricrea un maneggio in miniatura per pony, dando la possibilità anche ai più piccoli di vivere numerose esperienze legate alla cura del cavallo. Non mancheranno le occasioni per avvicinarsi agli sport equestri con uno speciale percorso ad ostacoli in scala ridotta da fare a piedi e un campo di pony games.

Al Giardino di Filly, sempre nel Padiglione 4, grazie all’allestimento di una vera e propria fattoria didattica, bambini e adulti hanno la possibilità di conoscere ed entrare in contatto diretto con diverse specie animali. Con l’aiuto di personale specializzato, i giovanissimi possono imparare a coltivare l’orto e a prendersi cura degli animali della fattoria: attività coinvolgenti che hanno lo scopo di educare concretamente al rispetto della natura.

Non mancheranno naturalmente gli eventi serali, spettacoli equestri per far rivivere tradizione e folklore. Il Carnevale Romano, uno degli eventi storici più significativi, rivive a 'Cavalli a Roma' grazie ad un accordo con l’Associazione culturale Carnevale Romano-Accademia del Teatro Equestre. Lo scopo è quello di dare valore al patrimonio tradizionale e valorizzare la cultura popolare italiana.

Data la coincidenza della manifestazione con il periodo carnevalesco, il Padiglione 7 di Cavalli a Roma ospita le performance equestri di questo evento tra i più significativi ed emblematici della tradizione romana, con interventi narrativi e spettacolari ispirati alla storia e alla cultura equestre della città e soprattutto con i tanto attesi spettacoli con gli storici protagonisti della kermesse romana: i migliori artisti nazionali, le rappresentanze buttere e della grande storia della cavalleria militare italiana.

Sempre nel padiglione 7, da oggi al 16 febbraio, appuntamento serale con Cavalli in arena casting: una competizione che dà la possibilità a cavalieri non professionisti di mettersi in gioco, dimostrando le proprie abilità coreografiche in sella.