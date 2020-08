Mafia capitale, in 7 via dal carcere dopo Consulta su Spazzacorrotti

Sono 7 le persone condannate in via definitiva al processo sul Mondo di Mezzo che, dopo essere andati in carcere in applicazione della ‘Spazzacorrotti’, sono stati scarcerati oggi alla luce della decisione della Consulta che ha dichiarato incostituzionale la parte della legge che prevedeva il divieto retroattivo di accedere a misure alternative al carcere per i condannati per reati contro la pubblica amministrazione.

In particolare sono usciti oggi dal carcere l’ex presidente dell’assemblea capitolina Mirko Coratti, l’ex presidente del municipio di Ostia Andrea Tassone, l’ex dirigente regionale Guido Magrini, l'ex consigliere comunale Giordano Tredicine, l’ex capo segreteria di Coratti, Franco Figurelli, l’ex collaboratore di Luca Odevaine, Mario Schina e l’ex responsabile tecnico del comune di Sant’Oreste, Marco Placidi.