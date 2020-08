Superenalotto, centrato 5+1 da oltre 550mila euro

(Foto Fotogramma)

Nessun ‘6’ al concorso di oggi del Superenalotto. Mentre è stato centrato un 5+1 al quale vanno 552.819,62 euro.

La combinazione vincente è: 4, 15, 43, 69, 74, 84. Numero Jolly: 49. Numero Superstar: 36.

Il 5+1 è stato realizzato tramite una schedina 5 pannelli, a Poggio Rusco (Mantova) presso il punto vendita Tabaccheria Benedusi, situato in Via Matteotti, 65. Il Jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei Punti 6 è di 22.000.000.