Cavalli a Roma fa il pieno di pubblico

Grande affluenza tra i padiglioni della Fiera di Roma per la terza giornata di Cavalli a Roma che si concluderà domani, 16 febbraio. Un successo che deriva dalla proposta di contenuti di qualità e dal format innovativo e trasversale per la prima volta con la regia di Veronafiere. Tribune piene al Padiglione 3, dove in queste giornate si stanno tenendo le competizioni di salto ostacoli, come il Concorso Nazionale A6*.

Nella gara due generazioni a confronto: sfida tra l’olimpionico Gianni Govoni e il giovane azzurro Nico Lupino. Nel pomeriggio di oggi ha fatto il suo debutto anche una colorata staffetta in maschera, mentre alle 18 va in scena una divertente Donkey Race, con i cavalieri in sella a insoliti compagni di gara: gli asini. Le competizioni sono protagoniste anche al Padiglione 6 con le discipline targate Fitretec Ante: dalle gare di monta americana di Barrel Racing e Pole Bending al tiro con l’arco a cavallo.