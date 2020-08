Coronavirus, "migliora coppia cinese ricoverata"

(Fotogramma)

I due cittadini cinesi provenienti da Wuhan, primi due casi confermati di infezione da nuovo coronavirus in Italia, "continuano a essere ricoverati nella terapia intensiva" dell'Istituto Spallanzani di Roma. "Le loro condizioni cliniche sono stabili con parametri emodinamici migliorati. La prognosi resta riservata", si legge nel bollettino odierno.

Il ricercatore - "Sono ottime" le condizioni di salute del giovane ricercatore italiano ricoverato all'Istituto Spallanzani di Roma, dopo essere rientrato da Wuhan insieme al gruppo di italiani in quarantena alla Cecchignola. Il ragazzo, positivo al nuovo Coronavirus, "continua a essere ricoverato in osservazione", si legge nel bollettino odierno dello Spallanzani.

L'esito degli altri test- "Sono stati valutati, ad oggi, nella nostra accettazione 68 pazienti sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus". Lo sottolinea il bollettino odierno dell'Istituto Spallanzani di Roma. ''Di questi, 59, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Dieci pazienti sono tutt'ora ricoverati: 3 sono casi confermati (la coppia cinese attualmente in terapia intensiva e il giovane proveniente dal sito della Cecchignola); 6 sono pazienti sottoposti a test per la ricerca del nuovo coronavirus in attesa di risultato; un solo paziente rimane comunque ricoverato per altri motivi clinici".

La nave da crociera - Intanto altre 67 persone a bordo della nave da crociera Diamond Princess sono risultate contagiate dal coronavirus. Lo ha reso noto il ministero giapponese della Salute . Sale così a 285 il totale delle persone infette a bordo della nave ancorata nel porto di Yokohama. Un gruppo di 12 persone anziane risultate negative al test è stato fatto sbarcare, ha aggiunto il ministero.