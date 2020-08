Cortei e carnevale, weekend di passione a Roma

(Fotogramma)

Weekend di passione per i romani. Oggi, infatti, avrà luogo un corteo in centro città mentre una sfilata di carnevale e sport attraverserà Ostia. Dalle 14 alle 19, il corteo sfilerà da piazza della Repubblica a piazza Madonna di Loreto attraversando viale Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali. Bus deviati. Lo riferisce l'ufficio stampa di Roma Servizi per la Mobilità aggiungendo che sempre oggi, dalle 13,30 alle 18, è in programma un corteo carnevalesco da via Cogliate a via Rezzato. Bus deviati anche per questo evento.

Domenica, dalle 9, a Ostia è invece in programma l'evento sportivo Rock&Run. Sarà chiusa al transito la complanare di via Cristoforo Colombo, in direzione di piazzale Colombo, tra via del Circuito e piazzale Colombo. Deviate le linee dei bus.