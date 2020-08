Brescia, scontro frontale: un morto

(Fotogramma)

Un impatto violento e poi la morte, sul colpo, per un uomo di 53 anni. E' il bilancio di un frontale tra due auto, avvenuto nella notte, poco prima dell'una, a Dello, un paese della provincia di Brescia. L'uomo ha perso la vita a pochi chilometri da casa, sulla strada provinciale che collega la cittadina a Barbariga. Contro l'auto del 53enne è finito un 25enne, che non è in pericolo di vita ed è stato portato in codice giallo in ospedale per una probabile frattura a un braccio. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale, insieme ai vigili del fuoco. Le due auto sono rimaste completamente distrutte.