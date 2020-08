(Foto da Facebook)

"Toti a testa in giù". E' la scritta comparsa sul muro di un sottopassaggio a Sampierdarena e denunciata dallo stesso governatore ligure con un post su Facebook. "Che tristezza. E la sinistra 'democratica' muta. Ci dispiace per voi ma serve ben altro per fermarci!", così scrive il presidente Giovanni Toti pubblicando una sua foto vicino alla scritta.