Il maestro Genny Di Virgilio: "Vado al San Raffaele per curarmi"

(Fotogramma/Ipa)

"Volevo avvisare tutti voi amici, parenti, clienti, per motivi miei personali di salute mi assenterò un po' dalle mie botteghe a Napoli e dai social". E' l'avviso che campeggia sulla pagina Facebook del maestro partenopeo dei presepi Genny Di Virgilio. "Sarò a Milano all'ospedale San Raffaele... Dove affronterò stavolta una partita molto importante...la partita della mia vita che vincerò con la mia forza e carica positiva che ho sempre avuto" scrive il maestro di San Gregorio Armeno, postando uno scatto sul treno, accompagnato da centinaia di 'in bocca al lupo' e abbracci virtuali.

"Vi ricordo che nel periodo che segue le botteghe a Napoli saranno sempre aperte per ricevere tutti voi e farvi continuare a collezionare le mie opere... anche se non mi vedrete fisicamente sarò sempre lì in bottega con il mio spirito e con il mio buon augurio per tutti voi". "Vado a vincere!!!" conclude salutando tutti con un arrivederci.