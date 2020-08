Roma, Nicoletta Braschi in piazza per la Casa delle Donne

(Foto AdnKronos)

Anche l’attrice e produttrice Nicoletta Braschi è arrivata in piazza del Campidoglio per portare il suo sostegno alla battaglia della Casa Internazionale delle Donne. "La Casa delle Donne è un luogo indispensabile - ha detto la moglie di Roberto Benigni - quello delle donne è un movimento irrefrenabile. Dobbiamo lottare tutte insieme e ci serve un luogo per farlo’".