Firenze, donna trovata morta in un hotel: è giallo

Giallo in un albergo del centro storico di Firenze: una donna di 50 anni è stata trovata morta in una camera in via San Zanobi. Si tratterebbe di una turista. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con il reparto scientifico per chiarire le circostanze del decesso. Al momento non è esclusa nessuna pista, nemmeno quella del delitto. La 50enne tunisina alloggiava in camera con un uomo, un italiano, che è stato sentito per tutto il pomeriggio dai carabinieri. Secondo quanto si è appreso, il ritrovamento del cadavere sarebbe avvenuto questa mattina intorno alle 10. Per il sopralluogo nella stanza dell'albergo, è arrivato il sostituto procuratore Ester Nocera. La vittima è una cittadina tunisina e avrebbe segni sul collo, la cui natura sarà chiarita solo dall'esame autoptico.

Arrivata nell'albergo lunedì scorso, in base alle testimonianze raccolte dagli investigatori non avrebbe mai lasciato la camera, come invece avrebbe fatto più volte il suo accompagnatore.

Al momento, secondo quanto trapela, l'accompagnatore della donna non sarebbe indagato. L'uomo si era allontanato dall'albergo e sarebbe stato rintracciato dopo alcune ore e quindi interrogato. I carabinieri hanno sentito anche tutte le persone ritenute in grado di fornire informazioni utili. Nella giornata di domani il pm Ester Nocera, che coordina le indagini, disporrà l'autopsia per chiarire le cause del decesso sospetto, dopo che sul collo sarebbero stati trovati dei segni.