"Stuprata nel bagno del pub", denuncia di una studentessa Erasmus a Trento

"Sono stata stuprata nell'antibagno del pub". E' il racconto agghiacciante, riportato dalla stampa locale, fatto da una studentessa inglese che sta facendo l'Erasmus all'Università di Trento. Secondo la denuncia della ragazza, intorno alle 3 della notte tra domenica e lunedì, un uomo che non conosceva e che parlava un inglese precario l'ha seguita nel bagno del locale del centro e, dopo averla bloccata, l'ha stuprata. La ragazza è stata portata in ospedale e successivamente ha sporto denuncia, facendo scattare la procedura del 'Codice rosso' prevista dalla legge per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Sul caso indaga la polizia, che ha già sentito alcuni testimoni, tra cui i vigilantes e il gestore del locale, sotto choc per l'accaduto.