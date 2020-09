Scampia, al via demolizione Vela verde/Video

Al via poco dopo le 11.15 la demolizione della Vela verde di Scampia. Due le ruspe speciali che hanno colpito il mostro in cemento e 5 operai del quartiere impegnati nel cantiere per l’abbattimento che durerà 40 giorni (GUARDA IL VIDEO).

"Scampia uno, Gomorra zero". Così il sindaco di Napoli Luigi De Magistris commenta l'avvio della demolizione della Vela verde. "Oggi è una giornata bella - ha detto De Magistris - per Napoli , per il quartiere e penso per tutto il Paese ma è soprattutto la vittoria degli abitanti delle vele. Non so quanti possano capire cosa significa vivere in queste case e mantenere la dignità, l'umanità e l'onestà quando la narrazione mondiale ti vuole far vivere nell'equazione vela uguale Gomorra, vela uguale camorra. Noi sappiamo benissimo - ha sottolineato il sindaco - che la camorra c'è a Napoli, c'è a Scampia come negli altri quartieri così come le mafie ci sono in tutta Italia ma io credo che bisogna ringraziare queste persone che lasciate nel degrado per tanti anni hanno lottato per la giustizia, per i diritti e per una Napoli migliore".