"Una capra nana", Vittorio Sgarbi contro Andrea Scanzi

(Fermo immagine)

"Una brutta copia di Giuseppe Cruciani, tale Antonio... Scanzi, capelli dritti e un po' di fondotinta per tentare di apparire più giovane, mostra una così sgradevole forma di disprezzo per le donne di 50 anni come se fossero colpevoli di avere un'età... che forse oggi è anche la sua". In un video pubblicato sul suo canale Youtube Vittorio Sgarbi attacca Andrea Scanzi. "L'età è una colpa? Le 50enni sono guardate da lui dall'alto dei suoi 40 anni - aggiunge lo storico e critico d'arte - pensate che cervello, che razzismo, che mancanza di rispetto".

"Io che l'ho massacrato in tv, capra com'è, convinto di aver fatto chissà quale combattimento - aggiunge Sgarbi - ora lui è spesso ospite di Lilli Gruber. Sappi Lilli che lui ti disprezza in quanto 50enne, lei - donna piena di intelligenza e fascino, lo ospita nonostante lui veda le 50enni come delle befane". "Vieni in tv con me, Scanzi, che ti mangio vivo, capra nana", conclude.