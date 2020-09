"Avvocato scrive 'Negro' su fascicolo, una barbarie"

La parola 'Negro' sul fascicolo dell'avvocato. Ad accendere i riflettori sulla vicenda è un post del il giudice della Cassazione Roberto Riverso. "L’avvocato, di Forli, si presenta oggi in udienza davanti al gup ed al pm del Tribunale di Ravenna ed esibisce un fascicolo sul quale identifica la propria controparte (l’imputato di colore, nei cui cfr si costituisce parte civile ) non con le sue generalità ma chiamandola NEGRO...E qui devo sospirare profondamente. Perché le parole vengono meno....", scrive su Facebook in un messaggio abbinato alla foto del fascicolo.

"Non e’ la commissione di un crimine o di un illecito disciplinare che vengono in mente; ma la confessione dell’estraneita’ di questo soggetto alla civiltà del diritto. Una barbarie. Che denuncia una regressione ad uno stadio pregiuridico. Commessa da uno che si definisce avvocato. Una cosa inimmaginabile. Fino a oggi", aggiunge.

Qualcuno, commentando il post, chiede se 'Negro' possa essere il cognome di uno dei soggetti coinvolti nella causa: "No purtroppo ho oscurato io i nomi delle parti per evitare inutili clamori ...per ora", è la risposta.