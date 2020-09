Coronavirus, Speranza: "In arrivo ordinanza che sospende attività lavorative"

(Fotogramma)

"Stiamo lavorando a un'ordinanza a doppia firma ministero della Salute-Regione Lombardia, con la condivisione totale del commissario Angelo Borrelli" che prevede "la sospensione delle attività commerciali, escluse quelle di pubblica utilità, delle attività lavorative nelle aziende, favorendo il telelavoro, la sospensione della attività ludiche e di quelle educative dell'infanzia". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la conferenza stampa in corso in Regione Lombardia.

"OBIETTIVO CIRCOSCRIVERE L'AREA" - "L'obiettivo essenziale è circoscrivere l'area" del cluster epidemico, ha spiegato il ministro Speranza. "Ora - ha detto - si tratta di attuare il piano che avevamo predisposto" e di fare "scelte immediate per far sì che il virus venga trattenuto in quest'area", attraverso l'ordinanza a cui si sta lavorando con la Regione Lombardia. Il ministro ha garantito che "saremo a lavoro 24 ore su 24. Ma tutte le decisione potranno essere continuamente aggiornate", rispetto agli accadimenti.

"IN CAMPO MISURE FORTI" - "Ci hanno detto che le misure messe in campo sono troppo forti. Siamo gli unici in Europa e penso sia giusto. A chi aveva dubbi - ha ricordato - ho sempre detto che questioni diplomatiche ed economiche sono fondamentali ma la salute viene prima di tutto".