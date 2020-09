Coronavirus, Meloni: "Quarantena per chi arriva da Cina, non perdiamo tempo"

(Fotogramma)

"Per l’emergenza mondiale coronavirus serve serietà, buonsenso e fermezza. Chi arriva dalla Cina o da eventuali zone reputate ad alto rischio deve essere tenuto in quarantena, per il bene di tutti. Non si perda altro tempo". Lo scrive su Twitter Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia.

"Lombardia: primi 6 casi di coronavirus, tra cui una donna incinta, persone che sono state a contatto con chi tornava dalla Cina", twitta Daniela Santanchè, esponente di FdI. "Ci danno dei razzisti da settimane perché chiediamo la sacrosanta quarantena. Non è razzismo è logica. Ora il virus è qui. Felici?", aggiunge.

"Dopo i casi di coronavirus accertati in Lombardia, chiediamo controlli sanitari serratissimi e misure di quarantena verso chiunque provenga in Italia dalla Cina e da zone nelle quali il COVID19 si è manifestato e propagato. Il governo ci aggiorni costantemente", afferma Fabrizio Lollobrigida.