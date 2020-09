Coronavirus, donna di origini cinesi aggredita a Torino

(Fotogramma)

Ancora un'aggressione ai danni di una cittadina di origine cinese a Torino, questa volta di giorno e in pieno centro. La donna, una quarantenne, era per strada, è stata prima apostrofata con epiteti come 'cinese virus, vai via' da una coppia che poi l'ha aggredita. Dopo essersi fatta medicare in ospedale, per le lesioni riportate e una prognosi di alcuni giorni, la donna ha sporto denuncia alla polizia. Sull'episodio indagano gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia.

L'aggressione subita dalla signora è la seconda che si verifica nel capoluogo piemontese. La scorsa settimana una coppia di giovani era stata aggredita a tarda sera mentre stava tornando a casa dal lavoro alla periferia nord della città. Dopo essere stati insultati, i due erano stati colpiti con alcune bottiglie da alcuni giovani.