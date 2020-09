Coronavirus, a Vo' Euganeo controlli per 8 persone di origine cinese

(Fotogramma)

"La situazione è tranquilla, lunedì tutta la popolazione verrà sottoposta a screening per verificare eventuali positività al test". Così all'Adnkronos, Giuliano Martini, sindaco di Vo' Euganeo, nel padovano, dove risiedeva la prima vittima italiana di coronavirus, che aggiunge : "Abbiamo chiuso tutti gli ambulatori medici e stiamo studiando il sistema per consentire a chi ne ha bisogno di ricevere i farmaci di cui necessita senza il coinvolgimento diretto dei medici".

Quanto alle mascherine, Martini che è anche il farmacista del paese, sottolinea: "Ne abbiamo recuperate alcune anche se, in questi casi, non bastano mai. Tutti gli operatori della farmacia, comunque, ne sono dotati". Intanto restano chiuse tutte le attività commerciali ad esclusione di quelle di prima necessità.

Otto persone di nazionalità cinese residenti nel paese del padovano sono state state prelevate oggi e portate in ospedale a Padova per controlli. "Si tratta di persone molto riservate - sottolinea il primo cittadino - ma a seguito di una segnalazione abbiamo ritenuto opportuno portare in ospedale per sottoporle a test anche se non manifestano alcun tipo di sintomo".