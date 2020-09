Coronavirus, genitori in subbuglio: "Gita a Venezia sì o no?"

(Immagine di repertorio - Fotogramma)

di Cristiano Camera

Le notizie di queste ultime ore sulla diffusione del coronavirus stanno mettendo in allarme anche i genitori degli studenti delle classi della scuola media Buonarroti di Roma, che hanno in programma di partecipare al carnevale di Venezia lunedì e martedì prossimi. In molti vorrebbero rimandare la partenza a quando l'emergenza sarà finita, "ché non ha senso, in questo momento, frequentare luoghi sovraffollati "- si legge nelle chat scolastiche su whatsapp -, mentre altri genitori affermano di non essere affatto preoccupati e che "bisogna evitare allarmismi inutili".

E così, si fa la conta di chi vuole andare comunque e di chi preferisce evitare. Ma la decisione di partire o di non farlo - fa notare qualche genitore - "dovrebbe essere presa dalla scuola tutta, nemmeno dalla singola classe e neanche, a maggior ragione, dal singolo genitore, perché ci sarebbe comunque un rischio di trasmissione al rientro dalla gita scolastica. Probabilmente, dovrebbero essere i ministeri della Salute e dell'Istruzione a stabilire restrizioni sui viaggi nelle località ove siano previsti assembramenti tali da poter essere fonte di contagio".