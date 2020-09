Coronavirus, "focolai in Italia sono due e perimetrati"

(AFP)

In questo momento in Italia "i focolai non sono tanti: sono principalmente due, perché anche il caso di Torino fa parte di quello del lodigiano, quindi sono focolai perimetrati. Quello che va fatto ora è cercare tutti i contatti di questi soggetti, testarli e metterli in quarantena". Lo ha detto il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite di 'Stasera Italia' su Retequattro.

Inoltre il presunto 'paziente zero', l'amico del 38enne di Codogno che aveva cenato con lui dopo esser tornato dalla Cina, non ha mai avuto il coronavirus, ha detto poi ai cronisti il viceministro, spiegando che "dai test effettuati è emerso che non ha sviluppato gli anticorpi" per combattere il virus. Del resto l'uomo era già risultato negativo al primo test per il coronavirus. Ma, ha aggiunto Sileri, il fatto che il paziente zero non sia tale "è una notizia che deve essere confermata - ha affermato, ospite di 'Stasera Italia' su Retequattro -. Sappiamo che il primo test è stato negativo e quello degli anticorpi sembrerebbe negativo".