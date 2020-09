Coronavirus, ragazza in quarantena: "E' mio compleanno, ho paura"

(Fotogramma)

Un compleanno progettato da tempo, il vestito scelto con cura e il locale dove festeggiare con gli amici e spegnere insieme le 17 candeline sulla torta. Poi come in un film di fantascienza arriva l'annuncio che non puoi uscire di casa, che sei in quarantena, che il tuo paesino di 15mila anime, dove sei nata e cresciuta, è diventato "l'epicentro del coronavirus in Italia". Ma non è un film. E' invece la storia di una ragazza di Codogno, in provincia di Lodi, che attraverso i suoi tweet e una nota trasmissione tv, è diventata una 'star' dei 'social'.

"Questa notte - racconta intervistata dall'Adnkronos - ho dormito poco e male, avevo la testa piena di pensieri, paure e speranze. In aggiunta a ciò, sapevo che sarebbe stato un pessimo compleanno. Oggi avevo in programma di andare a Milano a trovare una mia amica e portarla a casa per festeggiare insieme. Inoltre, avevo prenotato un ristorante per una cena tra compagni di classe che ho dovuto annullare", dice con rammarico.

A farle compagnia ci pensa la tv e la musica di Elettra Lamborghini, chissà che la sua cantante preferita non le faccia anche gli auguri. "Non voglio nessun regalo, solo che tutto questo finisca e tutto torni come prima", aggiunge.

"I miei programmi sono ovviamente saltati: io non posso uscire di casa e non ho amici con cui festeggiare. La paura più grande è quella di non sapere quando tornerà tutto alla normalità: sono quindici i giorni di quarantena, forse più, forse meno", forse salterà anche la gita scolastica, un duro colpo atteso un anno. "Spero che questa situazione si risolva al più presto, lo spero per i tanti contagiati, per le loro famiglie e per tutti i cittadini che sono scossi. "Nonostante questo, grazie a Propaganda Live, ho ricevuto centinaia di auguri e tantissimo supporto su Twitter, il che mi ha veramente tirato su il morale", perché in fondo: "sarebbe stato peggio festeggiare in quarantena i miei 18 anni!".