Coronavirus, sindaco Monselice: "Scuole chiuse e sospese attività sportive e religiose"

Monselice in una immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

Il sindaco di Monselice, Giorgia Bedin, ha firmato l'ordinanza per disporre la chiusura dei servizi educativi e dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Monselice fino alle 24 del 25 febbraio per evitare il contagio da coronavirus in considerazione della presenza di casi nell'ospedale 'Schiavonia'.

Inoltre il primo cittadino ha disposto la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura comprese "le cerimonie religiose" e la partecipazione ad "attività ludiche e sportive che si svolgono a Monselice".