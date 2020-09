Coronavirus, Speranza: "Sanità all'altezza della sfida"

(Fotogramma)

"Il servizio sanitario nazionale è all'altezza della sfida". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza all'uscita dal summit sull'emergenza Coronavirus tenutosi nella sede della Protezione Civile. Speranza ha sottolineato che è stato fatto un "accurato lavoro di screening per selezionare chi ha avuto contatti stretti con i contagiati", specificando che sono incorso le verifiche del caso su tutti. Questa la modalità di intervento indicata da Speranza come "più efficace" per contenere la diffusione del virus.