Coronavirus, Zaia: "Università Veneto saranno chiuse"

(Fotogramma)

"I rettori di tutte le università del Veneto comunicano che la prossima settimana le università saranno chiuse. Quindi chi doveva fare lezione non fa lezione, chi doveva fare degli esami si spostano di una settimana". Lo ha annunciato il presidente della regione Veneto Luca Zaia. Che ha aggiunto: “Rispetto a chiusure di strade e confinamenti, ne abbiamo parlato questa mattina e stiamo elaborando delle linee guida in maniera tale che ci sia un approccio uniforme, anche perché non sappiamo nei prossimi giorni quale sarà l’evoluzione”.