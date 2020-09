Coronavirus, Spallanzani: uomo cinese negativo al test

Foto Fotogramma

"Il marito della coppia cinese sta meglio e negativo al test ed è uscito dalla rianimazione: ora è in reparto. La moglie è ancora terapia intensiva ma non è intubata c'è ancora qualche problemino da risolvere. Nel giro di qualche giorno uscirà e andrà in reparto". Lo hanno spiegato i medici dello Spallanzani durante la conferenza stampa sui ricoverati per il coronavirus. "La coppia di cittadini cinesi, provenienti dalla città di Wuhan, casi confermati di Covid-19 continua a essere ricoverati nel nostro Istituto - sottolinea il bollettino dello Spallanzani - Le condizioni cliniche della coppia sono in continuo e progressivo miglioramento. Entrambi hanno concluso la terapia antivirale". "Il marito in particolare sta meglio, è uscito da qualche giorno dalla terapia intensiva ed è attualmente ricoverato in Istituto - evidenziano i medici - Risulta negativo ai test per la ricerca del Covid-19. Non necessita di terapia con ossigeno, si alimenta autonomamente e sta iniziando la riabilitazione motoria". "La moglie è ancora ricoverata in terapia intensiva, è in respiro spontaneo e non necessita più di supporto ventilatorio. E' vigile, contattabile e risponde alle nostre domande. Necessita ancora di monitoraggio per la presenza di patologie preesistenti", conclude il bollettino.