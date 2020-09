Coronavirus, Roma pronta a fermare concorsi pubblici

(Foto Fotogramma)

In Campidoglio si lavora, a quanto si apprende, a un provvedimento per sospendere, già a partire da domani, i concorsi pubblici nazionali in programma a Roma nei prossimi giorni. Provvedimento in attesa del decreto del presidente del Consiglio previsto nei prossimi giorni. Roma ospita numerosi concorsi nazionali. Il Campidoglio si attiene a tutte le disposizioni di Governo e Regione.