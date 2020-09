Coronavirus, "due piste potrebbero condurre a paziente zero"

(Afp)

"Non escludiamo di aver individuato due piste che potrebbero ricondurre al paziente zero". Lo ha detto a 'SkyTg24' il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana riguardo all'individuazione del cosiddetto 'paziente zero' in merito all'emergenza coronavirus. Si tratta di due piste "legate al lodigiano" e alla Cina.