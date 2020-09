Coronavirus, "negativi tutti i test di oggi allo Spallanzani"

(FOTOGRAMMA)

"Sono risultati negativi al Covid-19 tutti i test effettuati nella giornata odierna presso l'istituto Spallanzani di Roma compresi i casi di Nettuno e quelli dell’Azienda ospedaliera 'Sant’Andrea'. Invito tutti a mantenere toni bassi senza assumere iniziative di tipo estemporaneo". Lo dichiara l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.



"Il Sistema sanitario del Lazio, e in particolare la rete infettivologica, stanno lavorando a pieno regime garantendo la piena operatività dei protocolli sanitari".

SINDACO NETTUNO - "Siamo sollevati, i due ragazzi hanno semplicemente l'influenza. In ogni caso continuiamo a stare in trincea, il virus potrebbe arrivare anche da noi. Ci stiamo attrezzando per ogni eventualità, a breve farò una riunione preventiva con la Protezione civile" ha detto all'Adnkronos il sindaco di Nettuno, Alessandro Coppola, dopo che sono risultati negativi i test sulla coppia della cittadina del litorale laziale: i due fidanzati erano tornati da pochi giorni da un viaggio a Codogno, focolaio lombardo del virus.