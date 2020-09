Coronavirus, procura apre inchiesta su prezzi gel e mascherine

Foto Fotogramma

La procura di Milano ha aperto un’inchiesta con l'ipotesi di reato di "manovre speculative su generi di prima necessità" in relazione alla vendita di alcuni prodotti a prezzi ben oltre quelli di mercato, in particolare sui siti online nel pieno dell'emergenza Coronavirus. In particolare l’attenzione si concentra su mascherine e gel disinfettanti che vanno letteralmente a ruba. Si tratta di un fascicolo a carico di ignoti a firma dei procuratori aggiunti Tiziana Siciliano ed Eugenio Fusco. I controlli sono affidati alla Guardia di finanza.