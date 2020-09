Coronavirus, 11 morti in Italia

(FOTOGRAMMA)

Salgono a 11 i morti in Italia per il coronavirus. Tre i decessi avvenuti martedì in Lombardia: sono due uomini di 91 e 84 anni e una donna di 83 anni. Lo ha spiegato Angelo Borrelli, commissario straordinario per l’emergenza.



A questi si aggiunge la morte di una 76enne a Treviso, che era ricoverata presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Treviso ed è risultata positiva al Covid-19: la donna è deceduta alle 18:10 di martedì a causa delle complicanze respiratorie sopraggiunte nelle ultime ore.



In totale, l'ultimo bilancio parla di 325 persone contagiate in 8 Regioni e in una Provincia autonoma, secondo il monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del coronavirus sul territorio nazionale diffuso dalla Protezione civile. Di queste una persona è guarita, mentre 11 sono decedute.



Nel dettaglio, i casi accertati sono 240 in Lombardia, 45 in Veneto, 26 in Emilia-Romagna, 3 in Piemonte, 3 nel Lazio, 3 in Sicilia, 2 in Toscana e 2 in Liguria, uno nella Provincia autonoma di Bolzano.