Coronavirus, Duomo di Milano resta chiuso ai turisti

Foto Fotogramma

Duomo di Milano ancora chiuso ai turisti. Resta aperta invece l'area riservata alla preghiera. La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, "nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione Coronavirus, proseguirà, fino a nuove deliberazioni da parte delle autorità competenti, con la sospensione dell’ingresso al complesso monumentale" per i turisti.

"Come da indicazioni dell’Arcidiocesi di Milano, resta accessibile, come nei giorni precedenti, l’area riservata alla preghiera, con sospensione delle celebrazioni", si legge nella nota. Si segnala che sarà possibile seguire, nei prossimi giorni, la celebrazione eucaristica feriale sul portale www.chiesadimilano.it e, in video, su ChiesaTv (canale 195 del digitale terrestre).